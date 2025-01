Niners Chemnitz kassieren zweite Niederlage gegen Manisa und sind raus!

Chemnitz - Die Niners Chemnitz verabschieden sich aus der FIBA Champions League! Vor 3125 Zuschauern kassierten sie am Dienstagabend im zweiten Duell mit Manisa Basket eine 84:87 (44:43)-Heimniederlage und verpassten das Entscheidungsspiel in einer Woche in der Türkei.