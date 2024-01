Niners Chemnitz lassen Holländer leiden und feiern neunten Europe-Cup-Sieg

Chemnitz - Die Niners Chemnitz stehen im FIBA Europe Cup kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale! Am 3. Spieltag der zweiten Gruppenphase gewann die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am späten Mittwochabend in den Niederlanden gegen ZZ Leiden mit 88:58 (44:20). Es war der neunte Sieg in Folge auf europäischem Parkett.