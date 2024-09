Niners Chemnitz mit fliegendem Wechsel: US-Boy CJ Penha wieder weg, der Neue schon da!

Chemnitz - Das nennt man fliegender Wechsel! Die Niners Chemnitz vermeldeten am Sonntag den ersten Spielertausch in der noch ganz jungen Saison!

Victor Lamont Bailey Jr (25, l.) ist der Neue bei den Chemnitzer Niners. © IMAGO / Peter Kolb

Der erst im Sommer verpflichtete Flügelspieler CJ Penha (24) ist schon wieder weg. Für ihn verpflichtete der Europe-Cup-Sieger den US-Amerikaner Victor Lamont Bailey Jr (25).



Der 25 Jahre alte Shooting Guard gewann in der vergangenen Saison mit Karlsruhe die ProA-Meisterschaft und wird CJ Penha auf der Position des siebenten Ausländers ersetzen.

In der BBL dürfen nur sechs Ausländer im Spieltags-Kader stehen. In der Champions League, in der die Chemnitzer in dieser Saison antreten werden, sind sieben erlaubt.

Der US-Amerikaner Penha, der bei der 59:73-Auftaktniederlage der Niners beim FC Bayern München nicht im Kader stand, kam erst im Sommer vom schwedischen Meister Norrköping und bestritt in der Saisonvorbereitung drei von vier Testspielen.

"Da insbesondere die Forward-Positionen mit Aher Uguak, Jeff Garrett, Olivier Nkamhoua, Nicholas Tischler und auch dem positiv überraschenden Roman Bedime mittlerweile sehr gut besetzt sind, hielten wir nach einem anderen Spielertypen Ausschau", teilten die Niners mit.

Penha habe selbst den Wunsch nach einer Vertragsauflösung geäußert. Daraufhin einigten sich beide Parteien einvernehmlich darauf, fortan getrennte Wege zu gehen.