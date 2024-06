Paris statt Sommerpause: Niners-Korbjäger Uguak startet bei Olympia

Der Traum von Olympia erfüllt sich für Aher Uguak. Er nimmt mit dem Südsudan an den Spielen in Paris teil. © imago/Fotostand

Vor einer Woche flog der 26-Jährige nach Kanada. Dort besucht er seine Familie, erholt sich von der erfolgreichen und strapaziösen Saison mit über 60 Pflichtspielen.

Bevor Uguak - er hat bis 2025 verlängert - im August nach Chemnitz zurückkehrt, geht es nach Frankreich. Der 2,01 Meter große Flügelspieler wird mit Südsudan an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Dass er den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat, liegt nicht zuletzt an seiner fantastischen Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren.

"Ich bin davon überzeugt, dass hier gerade ein ganz besonderes Team entsteht", sagte Uguak, als er im Sommer 2022 bei den Niners unterschrieb. Er sollte recht behalten. Zwei Jahre später erkämpfte er mit dem Team den FIBA Europe Cup und landete in der BBL unter den Top 4.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold nennt Uguak "das Schweizer Taschenmesser". Weil er einer ist, der auf hohem Niveau zuverlässig abliefert, und die längsten Einsatzzeiten erhält (sein Topwert liegt bei 38 Minuten). Ein echter Powerman!