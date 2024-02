Niners Chemnitz schrammen in Rostock knapp an Niederlage vorbei!

Chemnitz - Das war ein hartes Stück Arbeit für den Tabellenführer der Basketball-Bundesliga! Die Niners Chemnitz haben am Samstagabend ihre vierte Saison-Niederlage in letzter Minute abgewehrt und bei den Rostock Seawolves mit 94:90 (49:44) gewonnen.

Die zweite Hälfte begann mit einem weiteren Ballverlust der Chemnitzer und dem Dreier von Clark, der nach diesem Wurf schon bei 17 Punkten stand und Rostock fast im Alleingang im Spiel hielt. Ihren Vorsprung konnten die Niners im dritten Viertel behaupten, aber nicht weiter ausbauen.

Beim Stand von 68:63 ging es in die letzten zehn Minuten, in denen die Seawolves durch Derrick Alston von der Freiwurflinie ausgleichen konnten. Umgehend folgte die Antwort des Spitzenreiters durch DeAndre Lansdowne: Dreier und And One des US-Amerikaners zum 74:68.

Die Gastgeber blieben vor allem dank Clark im Spiel, der gegen seinen Ex-Verein aus fast allen Lagen traf und auch für die 82:80-Führung sorgte.

Es lief auf ein Herzschlagfinale hinaus. Und das wurde es. 91:90 stand es 60 Sekunden vor dem Ende für Chemnitz. Clark versemmelte. Auf der Gegenseite versenkte van Beck den Dreier zum 94:90-Endstand.

Ein glücklicher Auswärtssieg gegen tapfer kämpfende Rostocker, die ihre sechste Niederlage in Folge kassierten.



Clark (25 Punkte) und Alston (24) waren die besten Werfer im Team der Gastgeber. Yebo ging mit einem Double-Double (23 Zähler, 10 Rebounds) aus dem Spiel.