Niners treffen im Duell der Enttäuschten auf Oldenburg: Verlieren verboten!

Chemnitz - Duell der Enttäuschten am Samstagabend (20 Uhr) in der Messe Chemnitz: Sowohl die Niners als auch die Gäste aus Oldenburg laufen in dieser Saison den eigenen Erwartungen hinterher. Und so gilt für beide Teams das Motto: Verlieren verboten!

Dieses Duell verspricht Spannung: Niners-Spielmacher Corey Davis und der Ex-Chemnitzer Nicholas Tischler (25, r.). © Imago/Andreas Burmann

Die BBL-Hauptrunde tritt in die entscheidende Phase ein. Die ersten sechs Plätze, die zum direkten Einzug in die Play-off-Runde berechtigen, sind für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) kaum noch erreichbar.

Die Play-in-Ränge sieben bis zehn geraten mit jeder weiteren Niederlage ernsthaft in Gefahr.

Chemnitz und Oldenburg sind Tabellennachbarn. In der Hinrunde brachen die ersatzgeschwächten Niners im letzten Viertel ein, unterlagen 72:89. Mit Unterstützung ihrer Fans soll das Spiel am Samstag anders laufen.

Das Pastore-Team will den zwölften Saisonsieg einfahren und Platz zehn verteidigen. Verlieren die Sachsen erneut, zieht Oldenburg vorbei.