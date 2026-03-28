Niners treffen im Duell der Enttäuschten auf Oldenburg: Verlieren verboten!
Chemnitz - Duell der Enttäuschten am Samstagabend (20 Uhr) in der Messe Chemnitz: Sowohl die Niners als auch die Gäste aus Oldenburg laufen in dieser Saison den eigenen Erwartungen hinterher. Und so gilt für beide Teams das Motto: Verlieren verboten!
Die BBL-Hauptrunde tritt in die entscheidende Phase ein. Die ersten sechs Plätze, die zum direkten Einzug in die Play-off-Runde berechtigen, sind für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) kaum noch erreichbar.
Die Play-in-Ränge sieben bis zehn geraten mit jeder weiteren Niederlage ernsthaft in Gefahr.
Chemnitz und Oldenburg sind Tabellennachbarn. In der Hinrunde brachen die ersatzgeschwächten Niners im letzten Viertel ein, unterlagen 72:89. Mit Unterstützung ihrer Fans soll das Spiel am Samstag anders laufen.
Das Pastore-Team will den zwölften Saisonsieg einfahren und Platz zehn verteidigen. Verlieren die Sachsen erneut, zieht Oldenburg vorbei.
Die Niedersachsen reisen mit Nicholas Tischler (25) an, der im vergangenen Sommer seine Zelte in Chemnitz vorzeitig abbrach. Er habe sich als Lückenfüller nicht wohl gefühlt, ließ der Flügelspieler damals wissen. Der zweite Ex-Chemnitzer im Gästeteam, Center Filip Stanic (28), ist momentan verletzt.
Titelfoto: Imago/Andreas Burmann