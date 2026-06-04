Niners eröffnen Transfer-Sommer: Dieser Riese ist der erste Neue im Chemnitzer Team

Chemnitz - Jetzt gehts (endlich) los! Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz eröffnet den Transfersommer und verkündet den ersten Neuzugang: Mateo Seric (27) kommt vom Bundesliga-Absteiger MLP Academics Heidelberg.

Mateo Seric (27) kommt vom Bundesliga-Absteiger MLP Academics Heidelberg zu den Niners Chemnitz. © IMAGO / Christoph Worsch

Der Flügelspieler bringt die Erfahrung von insgesamt 315 Pflichtpartien in Bundesliga, Pokal, Champions League, ProA und ProB mit. Nach seinem Ausbildungsverein Ludwigsburg sowie Bamberg, Tübingen und Heidelberg, ist Chemnitz nunmehr bereits die fünfte Erstligastation für Seric.

Er unterschrieb einen Vertrag für das neue Spieljahr samt Option für die Folgesaison.

Mit seiner Körpergröße von 2,04 Meter sowie 95 Kilogramm "Kampfgewicht" und seiner butterweichen Wurfhand soll Seric im variablen Spielsystem von Niners-Headcoach Rodrigo Pastore (53) primär auf beiden Forward-Positionen zum Einsatz kommen.

Seric gewann 2018 mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft Bronze bei der U-20-Europameisterschaft in Chemnitz. Vor acht Jahren stand der gebürtige Baden-Württemberger an der Schwelle zum Profisport, hatte bereits erste Bundesliga- und Champions-League-Einsätze für Ludwigsburg absolviert und schloss sich dann dem renommierten Programm von Brose Bamberg an.

In den folgenden drei Spielzeiten kam Seric bei den Franken national wie international zum Einsatz und lief parallel per Doppellizenz für die Bamberger Farmteams Baunach sowie Coburg in der ProA und ProB auf.

2021 ging es dann weiter zu den Tigers Tübingen, mit denen der sympathische Hüne zwei Jahre später in die BBL aufstieg, ehe es ihn 2024 nach Heidelberg zog.