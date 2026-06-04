Niners eröffnen Transfer-Sommer: Dieser Riese ist der erste Neue im Chemnitzer Team
Chemnitz - Jetzt gehts (endlich) los! Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz eröffnet den Transfersommer und verkündet den ersten Neuzugang: Mateo Seric (27) kommt vom Bundesliga-Absteiger MLP Academics Heidelberg.
Der Flügelspieler bringt die Erfahrung von insgesamt 315 Pflichtpartien in Bundesliga, Pokal, Champions League, ProA und ProB mit. Nach seinem Ausbildungsverein Ludwigsburg sowie Bamberg, Tübingen und Heidelberg, ist Chemnitz nunmehr bereits die fünfte Erstligastation für Seric.
Er unterschrieb einen Vertrag für das neue Spieljahr samt Option für die Folgesaison.
Mit seiner Körpergröße von 2,04 Meter sowie 95 Kilogramm "Kampfgewicht" und seiner butterweichen Wurfhand soll Seric im variablen Spielsystem von Niners-Headcoach Rodrigo Pastore (53) primär auf beiden Forward-Positionen zum Einsatz kommen.
Seric gewann 2018 mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft Bronze bei der U-20-Europameisterschaft in Chemnitz. Vor acht Jahren stand der gebürtige Baden-Württemberger an der Schwelle zum Profisport, hatte bereits erste Bundesliga- und Champions-League-Einsätze für Ludwigsburg absolviert und schloss sich dann dem renommierten Programm von Brose Bamberg an.
In den folgenden drei Spielzeiten kam Seric bei den Franken national wie international zum Einsatz und lief parallel per Doppellizenz für die Bamberger Farmteams Baunach sowie Coburg in der ProA und ProB auf.
2021 ging es dann weiter zu den Tigers Tübingen, mit denen der sympathische Hüne zwei Jahre später in die BBL aufstieg, ehe es ihn 2024 nach Heidelberg zog.
Mateo Seric schon im Sommercamp der Niners dabei
Dort erlebte Seric eine herausragende erste Saison, welche die Academics überraschend ins Playoff-Halbfinale führte. Auf dem Weg dahin schaltete man ausgerechnet die Niners aus, wobei Seric zu den ersten beiden Viertelfinalsiegen Heidelbergs durchschnittlich 11.0 Punkte, 5.5 Rebounds sowie 2.5 Assists beisteuerte, ehe ihn eine Knieblessur zur vorzeitigen Sommerpause zwang.
Mit hohen Ambitionen gingen die Academics und Seric dann in die zurückliegende Spielzeit, wo Heidelberg erstmals an der Champions League teilnahm und nur knapp den Sprung in die zweite Gruppenphase verpasste. Die Doppelbelastung, zahlreiche Verletzungen sowie unglückliche Spielausgänge brachten den letztjährigen BBL-Playoff-Halbfinalisten jedoch zunehmend in Nöte und resultierten letztlich im Abstieg.
Während seiner zwei Jahre am Neckar absolvierte Seric insgesamt 73 Pflichtspiele, stand dabei durchschnittlich 20 Minuten auf dem Feld und erzielte im Mittel 7,7 Punkte sowie 2,9 Rebounds. Mit knapp 36 Prozent Dreierquote sowie fast 78 Prozent verwandelter Freiwürfe stellte der Flügelspieler viele Male seine Wurfqualitäten unter Beweis und zeichnete sich darüber hinaus mit einer vorbildlichen Arbeitseinstellung aus.
Seine Entwicklung möchte der 27-Jährige nun bei den Niners fortsetzen. "Chemnitz ist einer der attraktivsten Basketballstandorte Deutschlands, in dem unser Sport einen sehr hohen Stellenwert hat. Das spürte ich auch als Gegner bei den vielen Spielen in der Messe, wo stets eine außergewöhnliche Stimmung herrschte", erklärte Seric.
Er kommt bereits zum traditionellen Sommercamp der Niners im Juli nach Chemnitz. Der scharfe Start in die Saisonvorbereitung erfolgt dann Anfang August.
Sechs Wochen später, Mitte September, werden die Niners im Pokal das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreiten.
Titelfoto: IMAGO / Christoph Worsch