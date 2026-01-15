Niners Chemnitz: Uguak-Comeback und eine Pleite, die doppelt schmerzt

Chemnitz - Diese Auswärtsniederlage schmerzt doppelt! Die Niners Chemnitz verloren im deutschen EuroCup-Duell mit ratiopharm Ulm nicht nur das Spiel, sondern auch den direkten Vergleich.

Aher Uguak (27, Mitte) feiert nach einem Jahr Pause sein Comeback auf dem Parkett. © IMAGO / DeFodi Images

Die Hausherren feierten einen verdienten 88:76-(46:41)-Sieg. Das Hinspiel in der Messe Chemnitz hatten sie 78:89 verloren. Ulm rückte in der Gruppe B bis auf einen Sieg an die Sachsen heran.

Die Niners verpassten es, mit dem fünften EC-Sieg in Folge den vorentscheidenden Schritt Richtung Achtelfinale zu machen.

Vor dem letzten Viertel lagen beide Teams gleichauf (64:64). In den letzten Minuten gingen den Gästen die Kräfte aus. Angesichts der Personalsituation überraschte das nicht.

John Newman (25) musste wie angekündigt verletzt pausieren. Der US-Amerikaner wird so schnell auch nicht zurückkehren. Er zog sich einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu.

Erfreulich: Aher Uguak (27) stand in Ulm nach fast einjähriger Verletzungspause erstmals wieder auf dem Parkett, erzielte sechs Punkte. Der Kanadier rückt für den nach Russland abgewanderten Ty Brewer (25) in den Niners-Kader.