Niners Chemnitz verlieren in letzter Sekunde

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihren ersten Bundesliga-Sieg im neuen Jahr knapp verpasst.

Die Chemnitzer gerieten nach starkem Beginn in Frankfurt ins Hintertreffen, kämpften sich aber eindrucksvoll zurück. Am Ende lagen dennoch die Gastgeber knapp vorne.
Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor bei den Frankfurt Skyliners mit 86:89 (45:49). Mit der Schlusssirene verwandelte Isaiah Swope einen schwierigen Dreipunktewurf zum Sieg für die Gastgeber.

Bei den Niners, die nun bei 14:16 Punkten stehen, avancierte Kevin Yebo mit 25 Punkten zum besten Werfer.

Drei Tage nach dem 78:70-Erfolg im Eurocup in London begannen die Chemnitzer selbstbewusst und erspielten sich mit variablem Angriffsspiel eine 28:22-Führung nach zehn Minuten.

In der Folge wurde das Spiel der Gäste allerdings immer statischer. Frankfurt übernahm die Kontrolle und setzte sich, angeführt von Nationalspieler Till Pape, auf 56:49 (26. Minute) ab.

Doch die Niners steckten nicht auf, fanden ihren Rhythmus in der Offensive wieder und glichen 48 Sekunden vor Schluss durch Yebo zum 84:84 aus.

Nach Freiwurfpunkten auf beiden Seiten blieben den Frankfurtern 3,9 Sekunden für den letzten Wurf. Trotz starker Bedrängnis traf Swope mit Hilfe des Bretts zum 89:86-Endstand.

