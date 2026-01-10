Niners Chemnitz verlieren in letzter Sekunde

Frankfurt am Main - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihren ersten Bundesliga-Sieg im neuen Jahr knapp verpasst.

Die Chemnitzer gerieten nach starkem Beginn in Frankfurt ins Hintertreffen, kämpften sich aber eindrucksvoll zurück. Am Ende lagen dennoch die Gastgeber knapp vorne. © Imago / Jan Huebner

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor bei den Frankfurt Skyliners mit 86:89 (45:49). Mit der Schlusssirene verwandelte Isaiah Swope einen schwierigen Dreipunktewurf zum Sieg für die Gastgeber.

Bei den Niners, die nun bei 14:16 Punkten stehen, avancierte Kevin Yebo mit 25 Punkten zum besten Werfer.

Drei Tage nach dem 78:70-Erfolg im Eurocup in London begannen die Chemnitzer selbstbewusst und erspielten sich mit variablem Angriffsspiel eine 28:22-Führung nach zehn Minuten.

In der Folge wurde das Spiel der Gäste allerdings immer statischer. Frankfurt übernahm die Kontrolle und setzte sich, angeführt von Nationalspieler Till Pape, auf 56:49 (26. Minute) ab.

Doch die Niners steckten nicht auf, fanden ihren Rhythmus in der Offensive wieder und glichen 48 Sekunden vor Schluss durch Yebo zum 84:84 aus.