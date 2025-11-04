Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup

Bourg-en-Bresse - Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz müssen weiter auf ihren ersten Auswärtssieg im Eurocup warten.

Bitter für die Chemnitzer: Nach einer starken Führung der Niners drehten die Gastgeber das Spiel in der zweiten Hälfte. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verspielte am Dienstagabend beim französischen Erstligisten Cosea JL Bourg-en-Bresse im Schlussviertel eine 13-Punkte-Führung und unterlag noch mit 82:85 (41:36). Corey Davis Jr. war mit 25 Punkten der beste Werfer der Niners, die nach der vierten Niederlage auf Rang acht in der Gruppe B zurückfielen.

Die Chemnitzer, die kurzfristig auf Kevin Yebo und Nike Sibande verzichten mussten, fanden nur mühsam in die Partie und taten sich anfangs vor allem unter dem Korb sehr schwer.

Ab dem zweiten Viertel gewannen die Gäste aber zunehmend die Kontrolle. Sie bewegten den Ball geduldig und profitierten in der Defensive davon, dass sich die Gastgeber oft in Einzelaktionen verzettelten. So lagen die Niners nach 16 Minuten mit 34:25 vorn.

In die zweite Halbzeit starteten die Franzosen mit mehr Energie und drehten die Partie zum 50:46 (24. Minute). Die Chemnitzer ließen sich allerdings nicht beeindrucken und zogen mit einem 11:0-Lauf bis zur 33. Minute auf 71:58 davon.