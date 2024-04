Niners Chemnitz wollen sich für das erste Finale warm werfen!

Chemnitz - Mit dem Heimspiel am heutigen Samstag, 18.30 Uhr, gegen die Tigers aus Tübingen gehen die Niners in die entscheidenden Wochen.

Im Hinspiel "erlegten" Wesley van Beck (28, l.) und DeAndre Lansdowne (34) die Tigers fast im Alleingang. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Am Mittwochabend steigt in Chemnitz gegen Bahcesehir Istanbul das erste Finalspiel um den FIBA Europe Cup. Das Rückspiel am 24. April in der Türkei wird eingerahmt von zwei schweren BBL-Auswärtsspielen in Göttingen und Ludwigsburg.



Fast 50 Pflichtspiele stecken bereits in den Knochen der Korbjäger um Kapitän Jonas Richter (26). Der richtet den Blick - wie alle Niners-Korbjäger - nur auf den Samstag: "Wir gehen auch dieses Spiel respektvoll und mit voller Konzentration an."

Von der Papierform her kommt mit Tübingen der einfachste der kommenden Gegner. Nach dem 75:92 gegen Rostock sind die (zahnlosen) Tiger auf den letzten Platz abgerutscht.

Die Niners sind das Überraschungsteam der Saison - es ist ein Duell der Gegensätze. Acht ihrer letzten zehn BBL-Spiele gewannen die Sachsen. Nur gegen Bayern München und Alba Berlin gab es Niederlagen. Tübingen zeigte zuletzt Auflösungserscheinungen. Die letzten vier Spiele verlor der Aufsteiger im Schnitt mit 23,5 Punkten Differenz.