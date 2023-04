Niners-Coach Pastore vorm Duell mit Oldenburg: "Uns fehlt die Abgeklärtheit!"

Die Siegerfaust kann Niners-Trainer Rodrigo Pastore (50) am heutigen Samstag nur ballen, wenn seine Männer auf dem Feld bis zum Ende die nötige Abgeklärtheit zeigen. © IMAGO/Alexander Trienitz

Was gegen die Berliner nicht gelang, wollen Chemnitzer am heutigen Samstag, 18 Uhr, schaffen: einen Heimsieg. Mit EWE Baskets Oldenburg kommt ein weiteres Spitzenteam in die Messe.

Die Niedersachsen sind zuletzt außer Tritt geraten, kassierten vier Niederlagen in Folge und müssen um den bereits sicher geglaubten vierten Platz und das damit verbundene Heimrecht in den Play-offs bangen.



Die Meisterrunde ist für die Niners kein Thema mehr. Sie können die letzten sieben Saisonspiele ohne jeglichen Druck bestreiten. "Wir haben gegen Berlin sehr gut verteidigt. Daran wollen wir am Samstag anknüpfen", erklärt Trainer Rodrigo Pastore (50). Der Argentinier konnte mit seinem Team aus den letzten zehn Partien nur einen Sieg holen - am Osterwochenende gegen den Mitteldeutschen BC.

Das Spiel in Oldenburg ging Anfang Januar mit 83:81 an die Gastgeber. 126 Sekunden vor dem Ende lagen die Niners mit drei Punkten vorn.