Niners empfangen heute den Vorletzten Skyliners Frankfurt: Ist der Knoten geplatzt?

Knüpft Victor Bailey (26, r.) an die Derby-Leistung (24 Punkte) gegen Frankfurt an? © IMAGO/Nachtigall

Am Samstag (16.30 Uhr) gastieren die Skyliners aus Frankfurt/Main in der Messe. Die Hessen, die vor Weihnachten einen 87:85-Überraschungssieg gegen Ulm landen konnten, reisen als Vorletzter an.

Die Niners haben mit dem Prestige-Sieg gegen den MBC ihren Negativlauf gestoppt. Sie wollen mit dem achten Saisonsieg in der engen Bundesliga-Tabelle weiter nach oben klettern.

Was nehmen Richter & Co. aus dem 82:72 gegen Weißenfels mit in das erste Punktspiel des Jahres 2025? "Dass wir ein sehr defensivstarkes Team sein können, wenn jeder seine Leistung abruft. Wir haben den MBC unter 75 Punkten gehalten. Das ist immer so eine Zielmarke, die wir anvisieren", verrät der Chemnitzer.

Auch offensiv zeigten sich die Jungs von Trainer Rodrigo Pastore (52) stark verbessert. Allen voran Victor Bailey (26), der 24 Punkte erzielte und erneut zu den Besten auf dem Parkett zählte.