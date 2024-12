Niners heute Abend in der Champions League gefordert

Chemnitz - Die Niners Chemnitz kommen nicht in Fahrt. "21 Ballverluste, nur sechs Assists: Das sind nicht wir", sagte Trainer Rodrigo Pastore (52) nach dem 65:69 in Ludwigsburg.

Dienstagabend soll in Lissabon der Einzug in die Zwischenrunde der Champions League perfekt gemacht werden. © IMAGO/Sandy Dinkelacker

Es war die vierte Niederlage in einer Saison, in der die Mannschaften so eng beieinander liegen wie lange nicht.

Der Kampf um die Play-off-Plätze wird bis zum Ende der Hauptrunde spannend bleiben. Das zeichnet sich schon jetzt ab. Größere Schwächephasen können sich die Chemnitzer da nicht leisten.



In Ludwigsburg fehlte Jeff Garrett (30). Der defensivstarke US-Amerikaner, der im Schnitt sieben Rebounds pro Partie abfasst, hatte seit seiner Verpflichtung im Vorjahr kein Spiel verpasst.

"Jeff hätte uns sicher geholfen", sagte Pastore: "Wir wussten, dass wir gegen diesen Gegner eine gewisse Anzahl an Würfen benötigen, den Defensivrebound kontrollieren und auf den Ball aufpassen müssen."