Niners holen neuen Center: Richardson kommt von Chicago nach Chemnitz

Chemnitz - Vierter Neuzugang bei den Niners Chemnitz : Mit Alex Richardson (22) wechselt ein 2,06 Meter großer und 108 Kilogramm schwerer Korbjäger zum sächsischen Basketball-Bundesligisten.

Alex Richardson (22, l.) wechselt zu den Chemnitzer Niners. Zuvor spielte er für die Loyola Universität Chicago. © IMAGO / Newscom World

Der 22-Jährige spielte vergangene Saison für die Loyola Universität Chicago. Davor ging er für Düsseldorf (ProA) und Frankfurt (ProB) auf Korbjagd. Als starker Rebounder und mit seiner Abschlussstärke in Brettnähe soll Richardson in Chemnitz vorrangig die Position des Centers bekleiden.

Richardson, dessen Vater aus Schottland stammt, wurde in Glasgow geboren. Den Großteil seiner Kindheit und Jugend verbrachte er in Karlsruhe.

Vom dortigen SSC ging es über den USC Heidelberg 2020 dann als 16-Jähriger ins renommierte Nachwuchsprogramm der Frankfurt Skyliners.

Schon vor einem Jahr hätte die Chance zum Sprung in die BBL bestanden, doch Richardson entschied sich für eine Saison an die Loyola Universität Chicago, ging in der höchsten US-College-Liga NCAA-1 auf Korbjagd.

"Es war eine Gelegenheit, die ich unbedingt wahrnehmen wollte. Ich durfte dort sehr viele wertvolle Erfahrungen sammeln", berichtet Richardson.