Niners holen neuen Center: Richardson kommt von Chicago nach Chemnitz
Chemnitz - Vierter Neuzugang bei den Niners Chemnitz: Mit Alex Richardson (22) wechselt ein 2,06 Meter großer und 108 Kilogramm schwerer Korbjäger zum sächsischen Basketball-Bundesligisten.
Der 22-Jährige spielte vergangene Saison für die Loyola Universität Chicago. Davor ging er für Düsseldorf (ProA) und Frankfurt (ProB) auf Korbjagd. Als starker Rebounder und mit seiner Abschlussstärke in Brettnähe soll Richardson in Chemnitz vorrangig die Position des Centers bekleiden.
Richardson, dessen Vater aus Schottland stammt, wurde in Glasgow geboren. Den Großteil seiner Kindheit und Jugend verbrachte er in Karlsruhe.
Vom dortigen SSC ging es über den USC Heidelberg 2020 dann als 16-Jähriger ins renommierte Nachwuchsprogramm der Frankfurt Skyliners.
Schon vor einem Jahr hätte die Chance zum Sprung in die BBL bestanden, doch Richardson entschied sich für eine Saison an die Loyola Universität Chicago, ging in der höchsten US-College-Liga NCAA-1 auf Korbjagd.
"Es war eine Gelegenheit, die ich unbedingt wahrnehmen wollte. Ich durfte dort sehr viele wertvolle Erfahrungen sammeln", berichtet Richardson.
Neuzugang Richardson freut sich auf Niners-Fans
Im Kabinengang der 5000 Zuschauer fassenden Joseph-Gentile-Arena sah der Chemnitzer Neuzugang auch Fotos von Aher Uguak. Der Kanadier spielte zwischen 2018 und 2022 ebenfalls für die Ramblers. Dann schloss sich Uguak den Sachsen an.
So gesehen vielleicht kein schlechtes Omen, dass Richardson nun ebenfalls aus Chicago nach Chemnitz wechselt. Der 22-Jährige soll den Niners in Brettnähe mehr Präsenz und Physis verleihen und hat zudem noch einiges Entwicklungspotenzial, welches er mit den guten Trainingsbedingungen in Chemnitz und unter einem sehr erfahrenen Trainerstab sukzessive ausschöpfen möchte.
"Es ist eine große Chance, mich in der BBL zu beweisen", betont Richardson. Er freut sich auf die Niners-Fans: "Ich habe die tolle Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren verfolgt. Neben den sportlichen Erfolgen hat mich vor allem die ausgeprägte Fankultur beeindruckt."
Titelfoto: IMAGO / Newscom World