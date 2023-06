Niners-Kapitän fehlt im 18-Mann-Kader: Richter verpasst WM-Zug

Chemnitz - Der WM-Zug fährt ohne einen Chemnitzer ab! Jonas Richter (25) von den Niners steht nicht im 18 Mann starken Aufgebot für die Titelkämpfe im Spätsommer in Japan, Indonesien und auf den Philippinen.

Herbert setzt in der WM-Vorbereitung unter anderem auf die NBA-Profis Dennis Schröder (Los Angeles), Maximilian Kleber (Dallas) und Moritz Wagner (Orlando). Vor dem Turnier wird der deutsche Kader auf zwölf Mann reduziert. Spätestens dann wäre Richter mit hoher Wahrscheinlichkeit rausgefallen.

"Wir haben in Deutschland mittlerweile sehr viele, sehr gute Spieler. Einige stehen in der NBA unter Vertrag. Es ist für mich eine Ehre, da überhaupt noch im erweiterten Kreis dabei zu sein", betonte Richter.

Mit neun Punkten, 14 Rebounds und drei Assists hatte Richter im Februar beim 73:66 gegen Schweden ein bemerkenswertes Debüt in der Basketball-Nationalmannschaft gefeiert. Damals fehlten zahlreiche Stammkräfte. Die kehren nun zurück.

Der Chemnitzer genießt die letzten Urlaubstage in Österreich am Achensee. "Nächste Woche geht's dann wieder in die Halle", verriet der Niners-Kapitän.