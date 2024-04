Niners-Kapitän Richter fiebert Finalduell mit Bahcesehir entgegen

Chemnitz - Er spielt seit Kindheitstagen für die Niners und hat den Aufschwung der Chemnitzer Korbjäger in mehr als 300 Pflichtspielen hautnah miterlebt: Center Jonas Richter (26). Am heutigen Mittwoch, 19 Uhr, wird es für den Kapitän besonders emotional. Vor 5000 Zuschauern bestreitet er mit seinem Heimatverein das erste Finalduell um den FIBA Europe Cup gegen Bahcesehir Istanbul. TAG24 erreichte den 26-Jährigen am Dienstag kurz vorm Training.