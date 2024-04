Niners müssen Boutsiele kaltstellen, um selbst mit kaltem Sekt zu feiern!

"Da müssen wir Lösungen finden", meinte Dominic Lockhart (29). Was noch auffiel: Von der Freiwurflinie war Bahcesehir extrem treffsicher. 18 von 19 Versuchen jagten sie in der Messe Chemnitz durch die Reuse.

Auf was müssen die Chemnitzer achten? Center Jerry Boutsiele (31) stellte die Niners in der zweiten Halbzeit vor große Probleme. Der Franzose zog viele Fouls, holte wichtige Rebounds.

Die Generalprobe ging daneben. 99:100 verloren die Sachsen bei der BG Göttingen , verspielten einen 24-Punkte-Vorsprung. Das erinnerte etwas an das Hinspiel gegen die Türken. Da legten die Niners los wie die Feuerwehr, schenkten Bahcesehir im ersten Viertel 29 Punkte ein und hatten zu Beginn des zweiten Viertels einen 17-Punkte-Vorsprung erkämpft. Der schmolz im weiteren Spielverlauf immer weiter zusammen. Am Ende stand es 85:74.

Die Pastore-Korbjäger müssen vor allem einen kühlen Kopf bewahren und unnötige Fouls vermeiden. Über 13.000 Fans werden erwartet. Nur 150 Tickets erhielten die Niners. Verschwindend gering.

Herhold: "Ich hoffe, dass es ein paar mehr in die Halle schaffen." Aufgrund der horrenden Preise, die auf diversen Online-Ticketbörsen verlangt wurden, haben sich viele Chemnitzer ohne Eintrittskarten in den Flieger gesetzt. Sie wollen am Bosporus mit den Niners den Europe-Cup-Sieg feiern. In oder notfalls auch vor der Halle.

Auch in Chemnitz fiebern die Fans mit. Die Messe Chemnitz lädt zum Public Viewing ein. Erwartet werden über 1000 Anhänger. Tickets gibts ab 5 Euro (inkl. kostenfreies Parken). Einlass ab 17 Uhr.