27.04.2024 08:21 Niners Chemnitz: Reicht die Kraft für den nächsten heißen Kampf?

Nach dem Pokalgewinn in Istanbul geht es für die Niners schon mit dem nächsten Spiel weiter. Am Samstag sind die Basketballer in Ludwigsburg gefordert.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Die Europe-Cup-Helden sind nach der heißen Partynacht in Istanbul zurück auf deutschem Boden. In Chemnitz werden die Niners erst in der Nacht zum Sonntag erwartet. Gefeiert wurde nach dem Triumph ordentlich. Am Sonntag darf weitergemacht werden. © dpa/Matthias Stickel Einige Stunden später wartet eine ganz besondere Ehre auf das Team von Trainer Rodrigo Pastore (52). Um 15 Uhr empfängt Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) die Korbjäger, die mit dem ersten internationalen Titelgewinn einer Chemnitzer Mannschaft Geschichte geschrieben haben. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geht es auf den Rathaus-Balkon. Dort präsentieren Kapitän Jonas Richter (26) & Co. den Fans den Siegerpokal, den die Niners in der Nervenschlacht von Istanbul erkämpft haben. Nach und vor den Feierlichkeiten wollen und müssen Sachsens erfolgreichste Basketballer Punkte sammeln. Am Samstag, 18.30 Uhr, ist der BBL-Dritte in Ludwigsburg gefordert. Es ist das 50. Pflichtspiel (!) für das Pastore-Team seit Ende September. Niners Chemnitz Finale! Nicht nur Chemnitz ist heute voll im Basketball-Fieber Dass sie mit ihren Kräften noch lange nicht am Ende sind, haben die Niners beim 95:105 gegen Bahcesehir, dem zweiten Overtime-Duell innerhalb weniger Tage, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vier Spieler, darunter alle drei Center, saßen nach dem fünften persönlichen Foul in den entscheidenden Minuten draußen. Kevin Yebo (28, h.) und seine Kollegen dürfen gegen Ludwigsburg keine Schwäche an den Tag legen. © IMAGO/Oliver Mueller Chemnitz schaffte trotzdem die Sensation. "Wir waren tot, drei-, viermal weg vom Fenster und sind immer wieder zurückgekommen. Weil wir Kämpfer sind. Diese Jungs sind einfach die Geilsten", betonte Kevin Yebo (28) nach dem Finale. In der BBL läuft der Dreikampf mit Bayern München und Alba Berlin um die Pole Position für die Play-offs. Die können auch die Ludwigsburger noch erreichen. Die Niners erwartet der nächste heiße Kampf.

Titelfoto: IMAGO/Oliver Mueller