Niners-Spitzenspiel in Ulm: Yebo ist wieder am Start!

Der Top-Scorer hatte in der Vorwoche beim 70:65-Sieg in Frankfurt/Main innerhalb von 20 Sekunden ein unsportliches und ein technisches Foul kassiert.

Niners-Coach Rodrigo Pastore (52, M.) will mit seinen Jungs den fünften Auswärtssieg in Serie. © IMAGO/Alexander Trienitz

Ulm konnte sich zu Saisonbeginn in Chemnitz mit 90:86 durchsetzen. Dass die Mannschaft aktuell auf Rang zwei steht, liegt nicht zuletzt an ihrer Heimstärke: elf Siege in zwölf Spielen. Auf die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52), zuletzt mit vier Auswärtssiegen in Folge, wartet ein schwerer Brocken.

Nach der überraschenden Niederlage in Rostock werden die Gastgeber auf Wiedergutmachung brennen. Personell haben sie kurz vor Transferschluss nachgelegt und in dieser Woche Allrounder Nate Hilton, US-Amerikaner mit NBA-Erfahrung, verpflichtet.

Ulm reagierte damit auf die verletzungsbedingten Ausfälle ihrer Leistungsträger Isaiah Roby und Tommy Klepeisz.