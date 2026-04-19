Niners-Star Davis lässt die Halle beben: "Das sind die Momente, die wir alle lieben!"

Chemnitz - Sie legten los wie die Feuerwehr, führten Mitte des ersten Viertels 23:3 und mussten am Ende erneut zittern: Die Niners Chemnitz rangen in der dramatischen Crunchtime Aufsteiger Science City Jena mit 76:73 (51:39) nieder .

Corey Davis (28) sicherte den Chemnitzern mit einem Dreier in der Schlusssekunde den Sieg gegen Jena. © IMAGO / Fotostand

Ein Korbjäger ließ sich nach dem Ostduell besonders feiern: Corey Davis (28). Er setzte in der Schlusssekunde zum Distanzwurf an. Der Ball flutschte durch die Reuse. Die mit 5000 Fans ausverkaufte Messe stand kopf.

"Völlig verrückt. Das sind die Momente, die wir alle lieben. Dafür spielen wir Basketball", strahlte Davis und schob einen Joke hinterher: "Ich bin schon alt. Meine Knie machen keine Verlängerung mehr mit."

Bis zum entscheidenden Wurf war es für Davis ein eher durchschnittlicher Auftritt. Der Guard stand bei für ihn bescheidenen fünf Punkten.

"Doch er nahm diesen entscheidenden Wurf. Das ist es, was große Spieler auszeichnet. Nach dem Heidelberg-Spiel war es schon das zweite Mal, dass Corey uns mit einem Dreier den Sieg bescherte", lobte Trainer Rodrigo Pastore (53) den 28 Jahre alten US-Amerikaner.