Niners-Team wird sich verändern: "Wir wollen noch besser werden!"

Chemnitz - Über 4600 Zuschauer besuchten die Heimspiele der Niners in der Messe Chemnitz - neuer Vereinsrekord!

Alles in Kürze

Sachsens beste Basketballer können im sechsten BBL-Jahr auf rund 230 Partner, Unterstützer, Sponsoren und Förderer bauen. Auch das ist ein Höchstwert in der Historie der Chemnitzer.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold weiß, dass die Erwartungshaltung im Umfeld des Vereins nicht kleiner wird. "Die kommt nicht nur von außen. Die haben wir auch an uns selbst", erklärt der Chemnitzer.

Herhold betont: "Erfolge zu bestätigen - das ist die große Herausforderung. Das verlangt enorm viel Einsatz und Konzentration. Wir wollen niemanden enttäuschen. Wir wollen besser werden. Daran halten wir fest. Das hat uns immer ausgezeichnet."

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) wird sich wie in den Vorjahren stark verändern. Das betrifft in erster Linie die Positionen, die von ausländischen Korbjägern besetzt werden. Von denen wird nur US-Routinier DeAndre Lansdowne (wird am Freitag 36 Jahre alt) bleiben.

Top-Scorer Victor Bailey (26, im Schnitt über 15 Punkte pro Spiel) hat noch einen Vertrag, wird aber kaum zu halten sein. Nicht wiedersehen werden die Niners-Fans Damien Jefferson (27), Jacob Gilyard (26), Olivier Nkamhoua (25) und Jeff Garrett (30).