Niners-Trainer Pastore nach Last-Minute-Pleite: "Bin stolz auf mein Team!"

Trotz knapper Niederlage: Niners-Trainer Rodrigo Pastore (52) ist stolz auf seine Jungs. © Picture Point/Gabor Krieg

Diese 38 Minuten waren das Beste, was die Chemnitzer in der diesjährigen Champions League auf die Platte brachten. Der haushohe Favorit Manisa Basket stand in der eigenen Halle am Rande einer Niederlage.

Doch Basketball ist ein Spiel der Läufe. Und so einen Lauf zauberten die Türken in der Crunchtime aufs Parkett: Mit einem 14:0 drehten sie in den letzten 130 Sekunden die Partie.

"Wir kamen mit der Zonenpresse nicht zurecht, waren in der entscheidenden Phase nicht clever genug, spielten zu fehlerhaft", konstatierte Pastore.

Den entscheidenden Dreier versenkte Hugo Besson. Der Franzose war mit 27 Punkten bester Manisa-Werfer.

Bei den Chemnitzer Niners verbuchten Jeff Garrett (20) und Aher Uguak (19) die meisten Zähler. Immer besser in Fahrt kommt William Christmas, der mit 14 Punkten und neun Rebounds das Double-Double knapp verpasste.

Das Heimspiel gegen Manisa am 14. Januar müssen die Niners gewinnen, sonst sind sie raus. Gelingt der Sieg, geht es eine Woche später erneut nach Westanatolien.