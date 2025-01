Niners-Trainer Pastore und Kapitän Richter loben nach Derbysieg außergewöhnliche Fan-Aktion

Chemnitz - Als Jonas Richter (27) 100 Sekunden vor Spielende den Pass von Jeff Garrett aufnahm und mit einem Alley-oop-Dunk zum 75:65 durch den Ring stopfte, kannte der Jubel am Montagabend in der ausverkauften Messe keine Grenzen mehr.

"Nach diesem Tiefpunkt ist uns eine klare Wende gelungen. Ich erkenne eine positive Entwicklung. Das Engagement an beiden Enden des Feldes stimmt", sagte der Headcoach.

Fünf Pflichtspiele in Folge verloren die Niners im Dezember. Zweifel über die Stärke und den Charakter des Teams kamen auf. Befeuert durch Pastores Aussagen nach dem 88:123-Heimdebakel gegen Bonn.

Kapitän Jonas Richter (27) © Hendrik Schmidt/dpa

Seine Korbjäger waren im Prestigeduell mit dem MBC bis in die Haarspitzen motiviert. Für die restlichen Prozente sorgten einmal mehr die lautstarken Zuschauer auf den Rängen.

Kapitän Richter: "Als Erstes muss ich ein riesengroßes Dankeschön an unsere Fans loswerden. Die Chemnitz-Crew und die Austrinker (zwei Fanclubs, d. R.) sind vorm Abschlusstraining in die Halle gekommen. Sie haben uns supportet und gesagt, dass sie stolz auf uns sind, egal was passiert. Sie wollten uns einfach kämpfen sehen."

Das machten Richter & Co., die im zweiten und dritten Viertel nur 24 Punkte zuließen und die Gäste mit ihrer aggressiven Defense zermürbten. "Wir haben von Anfang an mit viel Energie und Selbstvertrauen gespielt, den Ball gut laufen lassen, 40 Minuten Vollgas-Niners-Basketball gespielt", lobte Richter, der acht Punkte und sieben Rebounds zum Sieg beisteuerte.

Bester Niners-Werfer war Victor Bailey mit 24 Punkten.