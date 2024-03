Niners und 5000 Fans sind heiß auf die Revanche gegen Alba!

Chemnitz - Es ist DAS Topspiel an diesem BBL-Wochenende! Am Sonntag, 17 Uhr, empfangen die Niners Chemnitz das Team von Alba Berlin. Die Messe ist mit 5000 Zuschauern längst ausverkauft. Es wird einmal mehr höllisch laut in der Halle werden.

War nach dem Hinspiel bedient: Niners-Coach Rodrigo Pastore (52). © Andreas Seidel

Zumal die Niners-Fans - immerhin 1000 waren mit in der Hauptstadt - das letzte Duell beider Teams am Silvestertag noch nicht vergessen haben. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) verlor unglücklich mit 90:101. Nicht zuletzt, weil die Schiedsrichter einen schwachen Tag erwischt hatten.

"Die Fans wollten kein Freiwurf-Duell sehen, an dem eigentlich nur ein Team teilnimmt", kritisierte Pastore damals die sehr einseitig pfeifenden Referees. Bleibt zu hoffen, dass die Unparteiischen am Sonntag einen besseren Job machen.

Denn schenken werden sich beide Teams auch im Rückspiel nichts. Die Berliner, die in dieser Woche zweimal in der EuroLeague antreten mussten, kommen mit sechs BBL-Siegen in Folge nach Chemnitz und wollen an die Spitze.

Aktuell hat Alba drei Spiele weniger als die Niners absolviert und in dieser Saison fünf Niederlagen kassiert. Die Pastore-Five verlor viermal.