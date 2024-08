Noch ein Neuer für die Niners! Dieses Kraftpaket kommt mit viel Potenzial

"CJ" Penha (24) kommt vom schwedischen Double-Gewinner Norrköping Dolphins nach Chemnitz. Der 24-Jährige unterschrieb für zwei Jahre. © imago/Bildbyran

Der 24-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Der Europe-Cup-Sieger charakterisiert den 2,01 Meter großen und 104 Kilogramm schweren Korbjäger als "bulligen Flügelspieler, der perfekt in die athletische Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) passt".

Der Argentinier verweist zudem auf das große Entwicklungspotenzial.

"CJ steht erst am Beginn seiner Profikarriere. Er kann sich mit seinen Anlagen zu einem wichtigen Leistungsträger unseres Teams entwickeln", betont Pastore.

Penha schlüpft zunächst in die Rolle des siebten Ausländers. In der BBL dürfen nur sechs pro Spieltag eingesetzt werden. Aktuell suchen die Chemnitzer, die am 15. August den Trainingsstart vollziehen, noch einen Guard mit Starter-Potenzial.