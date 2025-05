Play-off-Einzug der Niners noch nicht perfekt! "Jetzt zählen nur noch Siege"

Chemnitz - Was für ein Finale bei den Niners Chemnitz ! 1,8 Sekunden standen am Sonntag noch auf der Uhr. Die Schiedsrichter überprüften ihre Einwurf-Entscheidung. Sie korrigierten. Die Gastgeber erhielten nochmals den Ball.

Tischler: "Wir hatten zuletzt einige enge Spiele. Wir gehen solche Situationen immer wieder mal durch. Schön, wenn es dann in der Crunchtime so klappt wie heute."

Niners-Routinier DeAndre Lansdowne (35) passte von der Seitenlinie hoch zum Korb. Nicholas Tischler (24) versenkte die Kugel per Alley oop zum 94:94. Mit seinen ersten Punkten im Ostduell rettete der 24-Jährige die Sachsen in die Verlängerung.

TAG24: Am Mittwoch in Hamburg, am Sonntag in Oldenburg - es geht mit der zweiten Englischen Woche weiter …

Tischler: "Klar, wir mussten jetzt zweimal in die Verlängerung. Das ist kräftezehrend. Aber dafür trainieren wir hart. In den Play-offs erwartet uns das Gleiche. Auch dort müssen wir mental und körperlich abliefern. Wir sind bereit. Dafür spielen wir Basketball."

TAG24: Wie brutal ist es, dass vor den letzten beiden Spielen der Hauptrunde der Einzug in die Play-offs bzw. Play-ins rechnerisch noch nicht perfekt ist?

Tischler: "Das spricht für die Stärke unserer Liga. Wir bleiben bei uns, versuchen das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können. In der entscheidenden Phase zählen nur Siege. Mit diesem Ziel fahren wir nach Hamburg und Oldenburg."