Rudelbildung bei den Niners! Löwen ziehen mit letztem Wurf Zorn auf sich

Sekunden später ging es an der Seitenlinie ordentlich zur Sache. Niners-Trainer Rodrigo Pastore (52) und "Co" Gjorgji Kochov (40) hatten viel Mühe, die Streithähne zu trennen. Etwas später gab es dann das standesgemäße Shakehands zwischen beiden Teams.

"Wir hatten vor allem defensiv große Probleme, wurden oft im Eins-gegen-eins geschlagen und schickten Braunschweig zu häufig an die Freiwurflinie", analysierte Trainer Pastore nach der achten Saisonniederlage: "Die Löwen waren physisch stärker. Sie kreierten viele offene Würfe."

Bei den Niners, die erstmals ohne den verletzten Aher Uguak (26, wird am Montag in München am lädierten Knie operiert) auskommen mussten, war das Leistungsgefälle zu groß. Nicholas Tischler kassierte in den ersten 66 Sekunden, die er auf dem Parkett stand, drei Fouls und saß bis in die zweite Halbzeit hinein draußen.

Center Eddy Edigin (29) war ein Schatten seiner selbst, spielte nur fünf Minuten. Neuzugang Jacob Gilyard (26) kassierte nach 70 Sekunden im dritten Viertel sein zweites technisches Foul und musste die Halle verlassen.

Bester Mann auf dem Parkett war Niners-Pointguard Victor Bailey mit 28 Punkten. Bei den Gästen machte der Ex-Chemnitzer Arnas Velicka (19 Punkte, sieben Assists) wie bereits beim 82:74-Sieg in der Hinrunde ein starkes Spiel.