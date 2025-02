Saison-Aus für Uguak? Niners-Sieg in Bonn wird von schwerer Verletzung getrübt!

Aher Uguak (26, r.) wurde bei dem Spiel am Sonntag schwer verletzt. © Imago / Eibner

Der Kanadier, bester Korbjäger in dieser Saison, rutschte in der 16. Minute nach einem Fastbreak am gegnerischen Korb weg, krachte aufs Parkett und verletzte sich dabei am Knie. Den Gegenangriff ließen die Referees noch laufen. Dann wurde das Spiel für mehrere Minuten unterbrochen.

Die Chemnitzer Spieler bildeten einen Kreis um Uguak. Der wurde zunächst behandelt und verließ anschließend - gestützt von zwei Betreuern und unter fairem Applaus der Bonner Fans - den Innenraum der Halle. Uguak droht das Saison-Aus. Er wurde direkt ins Krankenhaus gefahren.

Die Partie wurde fortgesetzt. Chemnitz wirkte kurzzeitig geschockt, was Bonn zur höchsten Führung in der ersten Halbzeit nutzte (41:36). Das Pastore-Team fing sich. Vor allem einer sprang mit einer überragenden Leistung in die Bresche: Nicholas Tischler.

Der Jung-Nationalspieler war es auch, der die Gäste von der Freiwurflinie drei Sekunden vor der Pause 46:45 in Führung brachte. Tischler ging mit zwölf Punkten in die Kabine. Öfter traf keiner in den ersten 20 Minuten.