Schiri-Frust bei den Niners nach Last-Minute-Pleite im EuroCup

Eine fragwürdige Entscheidung der Referees führte am Mittwochabend zur Heimniederlage der Niners Chemnitz gegen die London Lions.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Schiri-Frust bei den Niners! Eine fragwürdige Entscheidung der Referees führte am Mittwochabend zur Heimniederlage gegen die London Lions. Die hart umkämpfte EuroCup-Partie endete vor knapp 3400 Zuschauern in der Messe Chemnitz mit 67:68 (34:33) aus Sicht der Sachsen.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) schimpfte nach der Entscheidung der Referees. © IMAGO / Alexander Trienitz In der Crunchtime startete die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53), die zu Beginn des letzten Viertels 47:56 (32. Minute) zurück lag, eine grandiose Aufholjagd. Ty Brewer versenkte einen Dreier zum 61:62. 106 Sekunden vor Ultimo sorgte der stark aufgelegte Kevin Yebo (29) per Korbleger für die 63:62-Führung. Die hatte bis wenige Sekunden vor der Schlusssirene Bestand. Chemnitz war in Ballbesitz. Spielmacher Corey Davis (28) ging zum Korb. Sein Gegenspieler fiel um. Die Schiedsrichter entschieden auf Offensivfoul - da standen noch 4,6 Sekunden auf der Uhr. Niners Chemnitz Niners verspielen in Vechta 18-Punkte-Vorsprung und verpassen Viertelfinale! Zum Entsetzen der Niners und der Zuschauer in der Halle ging es nicht mit Ballbesitz für London weiter, sondern mit zwei Freiwürfen. Die versenkte Dean Williams nervenstark. Die Löwen bejubelten den Sieg. Die Chemnitzer schoben Frust.

Kostja Mushidi: "Wir dürfen die Schuld jetzt nicht bei den Schiedsrichtern suchen."