Schiri-Frust bei den Niners nach Last-Minute-Pleite im EuroCup
Chemnitz - Schiri-Frust bei den Niners! Eine fragwürdige Entscheidung der Referees führte am Mittwochabend zur Heimniederlage gegen die London Lions. Die hart umkämpfte EuroCup-Partie endete vor knapp 3400 Zuschauern in der Messe Chemnitz mit 67:68 (34:33) aus Sicht der Sachsen.
In der Crunchtime startete die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53), die zu Beginn des letzten Viertels 47:56 (32. Minute) zurück lag, eine grandiose Aufholjagd. Ty Brewer versenkte einen Dreier zum 61:62.
106 Sekunden vor Ultimo sorgte der stark aufgelegte Kevin Yebo (29) per Korbleger für die 63:62-Führung. Die hatte bis wenige Sekunden vor der Schlusssirene Bestand.
Chemnitz war in Ballbesitz. Spielmacher Corey Davis (28) ging zum Korb. Sein Gegenspieler fiel um. Die Schiedsrichter entschieden auf Offensivfoul - da standen noch 4,6 Sekunden auf der Uhr.
Zum Entsetzen der Niners und der Zuschauer in der Halle ging es nicht mit Ballbesitz für London weiter, sondern mit zwei Freiwürfen. Die versenkte Dean Williams nervenstark. Die Löwen bejubelten den Sieg. Die Chemnitzer schoben Frust.
Kostja Mushidi: "Wir dürfen die Schuld jetzt nicht bei den Schiedsrichtern suchen."
"Eine harte Entscheidung der Referees. Wir haben uns in der Auszeit nach dem Offensivfoul auf Defense eingestellt. Dann haben sie ihre Entscheidung geändert. Es gab Freiwürfe", schimpfte Pastore.
Kostja Mushidi (27), der mit dem Buzzer noch einen letzten Dreier abgefeuert hatte, verstand die Welt nicht mehr: "Nach einem Offensivfoul gibt es im Normalfall keine Freiwürfe. Die Schiris meinten, Corey hätte nach seinem Wurf gefoult, und haben das als normales Foul bewertet. Ich habe so einen Pfiff noch nie gesehen."
Im vierten EuroCup-Spiel kassierte das Pastore-Team die dritte Niederlage. Defensiv agierten die Niners stark. Offensiv ging am Mittwochabend nicht viel. Einzige Ausnahme: Kevin Yebo, der mit 17 Punkten und neun Rebounds einmal mehr überzeugte.
"Wir dürfen die Schuld jetzt nicht bei den Schiedsrichtern suchen. Wir haben heute nicht gut gespielt. London hat den Matchplan sehr gut umgesetzt. Wir hatten Probleme, Lösungen zu finden, kamen nicht in unseren Rhythmus. Wir müssen besser werden", betonte Mushidi.
Für Chemnitz war es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Am Sonntag müssen die Niners nach Bamberg. In der BBL lief es zuletzt besser für Mushidi & Co.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz