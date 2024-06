Sensationelle Saison endet in Berlin: Niners verpassen Finale

Der Vorsprung des Serienmeisters war Mitte des zweiten Viertels weg. Wesley van Beck (28) traf erst aus der Zone, dann vom Perimeter: 45:40 für die Sachsen. Die legten nach und zogen mit einem 15:0-Lauf bis auf zehn Punkte weg (50:40/18.). Zur Pause hieß es 53:48 für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Pastore-Five weiter ab (64:56/25.). Dann kam der Auftritt von Matt Thomas (29), der drei Dreier in Folge versenkte und großen Anteil daran hatte, dass die Gastgeber vor dem letzten Viertel 74:73 führten.

Die letzten Minuten wurden zur Nervenschlacht. Die 9800 Zuschauer hielt es nicht auf ihren Sitzen. Mal führte Alba, mal Chemnitz.

In der heißen Phase hatten die Gastgeber wie bereits am Dienstagabend in Chemnitz etwas mehr zuzusetzen. Mit Thomas (am Ende bei 24 Punkten), Malte Delow (17) und Sterling Brown (16) besaß Alba zudem starke Schützen. Sie warfen den elfmaligen Meister ins Finale.

Beste Niners-Werfer waren Yebo und Jeff Garrett. Beide kamen auf 16 Zähler.