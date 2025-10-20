So reagieren die Niners Chemnitz auf Pokal-Aus in Vechta

Kostja Mushidi (27, r.) meldete sich in Vechta mit einer starken Leistung zurück. © IMAGO / Christian Becker

Der 18-Punkte-Vorsprung (52:34) aus der 23. Minute reichte der Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) nicht, um ins Viertelfinale einzuziehen.

"Wir haben uns selbst geschlagen", konstatierte der Headcoach. Kevin Yebo (29) erklärte bei DYN: "Wenn du gegen Vechta spielst, musst du zwei Spieler rausnehmen: Tommy Kuhse und Alonzo Verge. Das haben wir nicht geschafft und viel zu viele Fehler gemacht."

Der im Sommer nach Vechta zurückgekehrte US-Amerikaner Kuhse, in den vorangegangenen Spielen in Topform, erwischte gegen die Niners einen schwachen Tag. Seine Trefferquote betrug 18 Prozent. Er stand am Ende bei sechs Zählern.

Kuhses Landsmann Verge sorgte mit 38 Punkten fast im Alleingang dafür, dass die Gastgeber vor knapp 3000 Zuschauern das Spiel drehten und als glückliche Sieger vom Parkett gingen.