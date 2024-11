Vierter Sieg in Folge! Niners Chemnitz rehabilitieren sich nach Spanien-Debakel

Chemnitz - Die Niners feiern in der Basketball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge! Vor 4727 Zuschauern hatten die Chemnitzer am Sonntag gegen Schlusslicht BG Göttingen nur in den ersten zehn Minuten ein paar Probleme. Danach wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und triumphierten in der heimischen Messe mit 96:88 (49:41) .