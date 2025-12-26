Vorm heißen Derby gegen den MBC: Niners trennen sich von diesem Spieler

Bei den Niners Chemnitz kommt kurz vorm Jahresende ordentlich Bewegung in den Kader!

Von Olaf Morgenstern

Center Gavin Schilling (30) wird die Niners verlassen. © IMAGO / Alexander Trienitz Flügelspieler Jordan Schakel (27), zuletzt beim belgischen Rekordmeister Oostende auf Korbjagd, wurde neu verpflichtet. Gehen muss der US-Amerikaner Robbie Beran (25). Er wechselt auf Leihbasis nach Portugal zum FC Porto. "Als nominell achter Ausländer kam Robbie gerade in der Bundesliga nur selten zum Einsatz. Daran würde sich bei uns in naher Zukunft nichts ändern. In seinem Alter benötigt er aber unbedingt regelmäßige Spielpraxis, um sich weiterzuentwickeln und auf einem hohen europäischen Level nachhaltig Fuß zu fassen. Deshalb haben wir uns gemeinsam auf eine Leihe geeinigt", erläutert Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (47). Beran ist nicht der einzige Spieler-Abgang! Auch Gavin Schilling (30) wird den Verein verlassen. Der Center hatte laut Medienberichten nur einen befristeten Vertrag unterzeichnet. Niners Chemnitz Niners-Star Yebo nach wildem Spektakel: "Wir hatten keinen Druck!" Offiziell verkündet haben die Chemnitzer die Trennung noch nicht. Sinn macht die allemal.

