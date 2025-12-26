Vorm heißen Derby gegen den MBC: Niners trennen sich von diesem Spieler
Chemnitz - Bei den Niners Chemnitz kommt kurz vorm Jahresende ordentlich Bewegung in den Kader!
Flügelspieler Jordan Schakel (27), zuletzt beim belgischen Rekordmeister Oostende auf Korbjagd, wurde neu verpflichtet. Gehen muss der US-Amerikaner Robbie Beran (25). Er wechselt auf Leihbasis nach Portugal zum FC Porto.
"Als nominell achter Ausländer kam Robbie gerade in der Bundesliga nur selten zum Einsatz. Daran würde sich bei uns in naher Zukunft nichts ändern. In seinem Alter benötigt er aber unbedingt regelmäßige Spielpraxis, um sich weiterzuentwickeln und auf einem hohen europäischen Level nachhaltig Fuß zu fassen. Deshalb haben wir uns gemeinsam auf eine Leihe geeinigt", erläutert Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (47).
Beran ist nicht der einzige Spieler-Abgang! Auch Gavin Schilling (30) wird den Verein verlassen. Der Center hatte laut Medienberichten nur einen befristeten Vertrag unterzeichnet.
Offiziell verkündet haben die Chemnitzer die Trennung noch nicht. Sinn macht die allemal.
Zum XMAS-Event-Game werden über 5500 Zuschauer erwartet
Trainer Rodrigo Pastore (53) brachte Schilling in den vergangenen Wochen nicht mehr zum Einsatz. Beim EuroCup-Spektakel gegen Besiktas Istanbul, das die Niners am Dienstagabend in der fast ausverkauften Messe Chemnitz sensationell 97:95 gewannen, wurde Schilling nicht in der Halle gesichtet.
Mit der Verpflichtung des 30 Jahre alten Centers hatten die Niners Mitte Oktober auf die Verletzungsmisere reagiert. Schilling konnte die Erwartungen nicht erfüllen, kam über Kurzeinsätze nie hinaus.
Drei Tage nach dem Überraschungssieg gegen Istanbul sind die Niners am Freitagabend in der Arena Leipzig erneut gefordert. Gastgeber ist der Pokalsieger Mitteldeutscher BC. Erwartet werden zum XMAS-Event-Game über 5500 Zuschauer.
Die Ausgangslage ist dieses Mal eine andere als vor den bisherigen Bundesliga-Derbys zwischen beiden Vereinen. Als Tabellenvierter haben die Weißenfelser sieben Siege auf dem Konto - zwei mehr als Chemnitz - und gehen als Favorit in das brisante Duell.
Das Pastore-Team konnte die bisherigen Duelle in Leipzig gewinnen: 96:89 im April 2022 und 76:72 ein Jahr später.
MBC-Headcoach Marco Ramondino (43) hat großen Respekt vor den Niners: "Wir treffen auf einen Gegner mit einem der qualitativ besten und tiefsten Kader der Liga, der noch dazu mit viel Selbstvertrauen auftreten wird. Chemnitz hat viele Optionen, zum Abschluss zu kommen. Die großen Spieler können sowohl unter dem Korb und als auch aus der Distanz punkten."
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz