Wechsel perfekt! Kevin Yebo verlässt München und spielt wieder für Chemnitz

Chemnitz - Er ist wieder da! Kevin Yebo (28) kehrt vom Basketball-Meister FC Bayern München zurück zu den Niners Chemnitz . Die Rückhol-Aktion des Publikumslieblings ist laut TAG24-Informationen in trockenen Tüchern.

Was für ein Comeback: Kevin Yebo (28) wird wieder für die Chemnitzer Niners auf dem Spielfeld stehen. © IMAGO / Alexander Trienitz

Yebo hat den Medizincheck bereits hinter sich und trainiert mit dem Team von Chefcoach Rodrigo Pastore (52). Am Samstagabend im Auswärtsspiel der Sachsen beim Schlusslicht BG Göttingen wird der Center erstmals wieder das Niners-Trikot tragen.

"Er ist beim FC Bayern unter Vertrag. Da steht es mir nicht zu, sich zu diesem Thema zu äußern", hatte sich Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold am Sonntag am Rande des Heimspiels gegen die Bayern noch bedeckt gehalten. Yebo stand an diesem Tag schon nicht mehr im Kader der Münchner.

Hinter den Kulissen wurde da bereits fleißig am Transfer gearbeitet. Immerhin hatte Yebo, der im vergangenen Sommer nach München wechselte, bis 2027 bei den Bayern unterschrieben. Der Vertrag wurde aufgelöst.

Yebo ist ab sofort wieder ein Chemnitzer - vorerst bis Saisonende.