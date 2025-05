Welche Reaktion kommt nach dem Alba-Debakel von den Niners Chemnitz?

Roman Bedime (23) zeigte beim 81:103-Heimdebakel gegen Alba Berlin, was er kann. © imago/Nordphoto

Als das Spiel längst entschieden war, schickte Trainer Rodrigo Pastore (52) den 23-Jährigen aufs Parkett. Der spielte munter-selbstbewusst drauflos und brachte selbst Dyn-Experte Heiko Schaffartzik (41) ins Schwärmen.

"Er hat Kampfgeist und frischen Wind reingebracht, mit viel Elan gespielt. Mit ihm auf dem Feld haben sich die Chemnitzer von minus 35 bis auf 22 Punkte herangekämpft. Vielleicht packt das die etablierten Spieler an ihrer Ehre. Da kommt Roman Bedime und zeigt, wie es geht", erklärte der ehemalige Nationalspieler (115 Spiele).

Bedime kam im vergangenen Jahr aus Vechta, unterschrieb in Chemnitz einen Zweijahresvertrag. Trainer Rodrigo Pastore brachte den talentierten Power Forward in dieser Saison meistens erst, wenn die Spiele entschieden waren.

Beim 87:117 in Ulm erzielte Bedime zehn Punkte, am Sonntag gegen Alba acht. "Wir sind im zweiten Viertel eingebrochen. Das ist momentan die größte Schwäche in unserem Spiel, dass wir immer wieder solche Phasen haben. Das darf gegen so einen Gegner nicht passieren", erklärte Bedime.