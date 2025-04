Niners erleben rabenschwarzen Sonntag: Böse Pleite - Coach auf 180!

Ulm - Was war am Sonntagnachmittag mit den Niners los? Im Spitzenspiel bei ratiopharm Ulm präsentierten sich die Chemnitzer extrem schwach. Die logische Folge: eine deutliche 87:117 (36:56)-Niederlage!

Die Niners um Kevin Yebo (r.) gingen direkt im ersten Viertel unter. © nordphoto GmbH / Hafner

Das Duell Zweiter gegen Dritter war nach zehn Minuten entschieden! Die Sachsen wurden im ersten Abschnitt von den Hausherren nach allen Regeln der Kunst zerlegt.

Nach reichlich fünf Minuten nahm Trainer Rodrigo Pastore die erste Auszeit und faltete sein Team derart zusammen, dass den Spielern Hören und Sehen verging. "Was spielt ihr? Wo ist die Intensität?", tobte der Argentinier so laut wie noch nie in dieser Saison. Seine Jungs lagen zu diesem Zeitpunkt 2:14 zurück.

Und es wurde noch schlimmer!

Bei den Chemnitzern ging auf beiden Seiten des Parketts nichts. Bis zehn Sekunden vor der ersten Sirene gelang ihnen kein einziger Punkt aus dem Feld.

Nach zehn Fahrkarten war es Jacob Gilyard, der die Misere beendete und vom Perimeter traf. Nach fünf Freiwürfen der erste Chemnitzer Ball, der im Ulmer Korb landete. Nicht mehr als Ergebniskosmetik. Denn Ulm war mit einem perfekten Auftritt meilenweit enteilt, führte nach dem ersten Viertel 34:8.