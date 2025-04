Yebo überragend! Niners zittern sich in der Verlängerung zum 15. Saisonsieg

Chemnitz - Die Niners haben sich bei ihrem Zwischenstopp in der Messe Chemnitz zum 15. Saisonsieg gezittert. 99:98 (87:87, 50:47) bezwangen sie am Sonntag die Bamberg Baskets in der Verlängerung.

Kevin Yebo (29) ist zurück. © IMAGO / Fotostand

Gefeiert wurde vor dem ersten Heimduell seit 42 Tagen die Rückkehr von Top-Scorer Kevin Yebo, der nach vier Auswärtsspielen mit den Niners erstmals an der alten und neuen Wirkungsstätte auflief und mit 26 Punkten bester Werfer war.

Zum ersten Mal wieder in der mit 5000 Zuschauern ausverkauften Halle und mit Sprechchören begrüßt: Aher Uguak. Der Kanadier hatte sich Anfang Februar beim 84:80-Sieg in Bonn einen Riss der Patellasehne im linken Knie zugezogen. Er arbeitet aktuell in der Reha an seinem Comeback.

Uguak sah im ersten Viertel einen wilden Schlagabtausch: 16:16 nach fünf, 25:25 nach zehn Minuten. Im zweiten Abschnitt zogen die Niners auf neun Punkte weg (44:35/18.). Die Gäste kamen durch den Dreier und Freiwurf von Altmeister Karsten Tadda kurz vor der Pausensirene bis auf einen Zähler heran (48:47).

Jacob Gilyard, Dreh- und Angelpunkt im Chemnitzer Spiel und mit zehn Punkten bis dahin der beste Werfer seines Teams, sorgte von der Freiwurflinie für den Halbzeitstand von 50:47