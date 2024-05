Zitterpartie: Schaffen es die Niners auf Platz zwei?

Der Sieg in Hamburg war für die Niners extrem wichtig. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) auf Platz drei. © imago/Pressefoto Baumann

Zwei Spieltage müssen die Teams in der Hauptrunde noch absolvieren. Nur Alba Berlin, das am Sonntag beim FC Bayern mit 53:77 unter die Räder kam, und die Münchner müssen noch dreimal ran.



Verlieren die Berliner zwei der drei Partien, können die Niners auf Platz zwei klettern. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) hat am Mittwoch gegen Braunschweig und am Sonntag gegen Würzburg jeweils Heimrecht und müsste beide Partien gewinnen.

Im schlimmsten Fall können die Sachsen aber noch auf Platz fünf abrutschen. Dann müssten sie beide Partien verlieren, Ulm zweimal gewinnen. Den direkten Vergleich mit dem Vorjahresmeister hat das Pastore-Team verloren.

Würzburg, das als Vierter aktuell einen Sieg weniger als die Niners auf dem Konto hat, kann die Chemnitzer am letzten Spieltag ebenfalls noch abfangen. Dann müssten die Franken am Mittwoch daheim gegen Heidelberg und vier Tage später in der Messe mit drei Punkten Differenz gewinnen. Das Hinspiel ging mit 70:68 an den frischgebackenen FIBA-Europe-Cup-Sieger.