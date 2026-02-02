Böller-Attacke auf ehemaligen Inter-Keeper überschattet Traumtor in der Serie A

Cremona (Italien) - Pyro-Eklat im italienischen Oberhaus! Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hallte ein lauter Knall durch das Fußballstadion Giovanni Zini in Cremona. Fernsehbilder zeigten eine große Rauchwolke im Strafraum der Heimmannschaft und Cremonese-Keeper Emil Audero (29), wie er sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmte.

Der Feuerwerkskörper ging nicht einmal einen Meter neben Cremonese-Keeper Emil Audero (29) hoch. Durch die Explosion erlitt der Torwart der Heimmannschaft einen Cut am Oberschenkel und ein Dröhnen im rechten Ohr. © PIERO CRUCIATTI / AFP

So berichten mehrere lokale Quellen, darunter auch die italienische Tageszeitung "La Gazzetta dello Sport", über die schlimme Szene, die sich am gestrigen Abend gegen 19 Uhr in Cremona abgespielt hatte.

Zunächst verlief das Spiel zwischen dem Aufsteiger US Cremonese und dem Erstplatzierten der Serie A, Inter Mailand, ruhig. Bereits in der 16. Minute schoss Torjäger Lautaro Martinez (28) die "I Nerazzurri" mit einem Kopfball-Treffer nach einem Eckstoß in Führung. Knapp eine Viertelstunde später legte Inters Piotr Zieliński (31) mit einem Distanzschuss zum Zungeschnalzen das 2:0 nach. Aus gut 25 Metern fasste sich der polnische Nationalspieler ein Herz und ließ mit seinem vermeintlich schwächeren linken Fuß einen echten Strahl ab, der sich wunderschön ins rechte obere Eck des Tores von Emil Audero senkte.

Der italienische Meister von 2024 ging also mit einer komfortablen Führung von 2:0 in die Halbzeitpause. Doch kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit überschattete ein Böller-Angriff auf den Heimtorwart das Fußballfest im Norden von Italien. In der 49. Minute explodierte plötzlich ein Feuerwerkskörper unmittelbar vor dem gebürtigen Indonesier, der sofort zu Boden ging.

Die Begegnung wurde unterbrochen und Audero musste behandelt werden. Auch die Spieler von Inter Mailand eilten zu dem 29-Jährigen und stellten sich schützend zwischen ihn und die Auswärtsfahrer in der Kurve, um weitere Böllerwürfe zu verhindern.

Audero entschied sich jedoch trotz des Vorfalls, eines Cuts am Oberschenkel und eines Dröhnens im rechten Ohr, das Spiel weiter fortzusetzen.