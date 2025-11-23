"Eine dreckige Schlacht": Europameister Artur Reis mit Pfiffen zum Sieg in Chemnitz

Chemnitz - "Hör auf zu heulen und hau dem aufs Maul." Für Herausforderer Artur Reis (33) gab es am Samstag bei der SES-Box-Gala im ausverkauften Chemnitzer Kraftverkehr eine klare Ansage von Trainer Dirk Dzemski (53).

Herausforderer Artur Reis (33, r.) gewann nach Punkten gegen den Polen Mateusz Tryc (34). © Kristin Schmidt

Der erfahrene Coach wusste nach der 8. Runde, dass der EM-Gürtel wohl nur noch zu holen ist, wenn sein Schützling den Polen Mateusz Tryc (34) auf die Bretter schickt. Das schaffte Reis nicht.

Am Ende erklärten zwei der drei Punktrichter den Wolfsburger dennoch zum Sieger. Ein Urteil, das viele der 2300 Zuschauer am späten Samstagabend mit Pfiffen quittierten.

Auf dem Punktezettel der beiden Deutschen standen ein 96:94 und 97:93 für Reis. Der Italiener sah Tryc mit 96:94 vorn.

"Das war kein sauberer Kampf, sondern eine dreckige Schlacht", meinte der neue Titelträger: "Ja, Tryc hat gut getroffen. Ich konnte auch viele Treffer setzen. Das war vielleicht das ganz kleine Stück, das den Kampf am Ende für mich entschieden hat."