Tödliche Macheten-Attacke: Nachwuchs-Boxer (†20) opfert Leben für Schwester

San Luis Potosí (Mexiko) - Erschütternde Tragödie: Josué David Hernández (†20) ist bei dem Versuch getötet worden, seiner in Not geratenen Schwester zu helfen. Der mexikanische Nachwuchs- Boxer opferte sein eigenes Leben für ihres.

Die Polizei konnte den Täter noch nicht schnappen. (Symbolfoto) © Jair Cabrera Torres/dpa

Nach Angaben lokaler Medien habe sich der junge Sportler gemeinsam mit seinen vier Schwestern in seinem Zuhause im heimischen San Luis Potosí aufgehalten, als plötzlich ein bewaffneter Mann mit einer Machete eingedrungen sei und eine der Schwestern angegriffen habe.

Der 20-Jährige habe daraufhin ohne zu zögern eingegriffen, um sie zu schützen, und sei dabei selbst attackiert worden.

Ein selbstloser Einsatz mit tragischem Ausgang, denn: Obwohl die zu Hilfe geeilten Rettungskräfte rasch am Tatort eingetroffen seien, hätten sie ihn bereits tot vorgefunden, während der Brutalo-Angreifer entkommen konnte.

Wie unter anderem der spanischsprachige Fernsehsender "TUDN" berichtet, sei der mutmaßliche Täter noch immer nicht gefasst worden. Zum Motiv und der Identität des geflohenen Angreifers gebe es demnach bisher keine Hinweise.