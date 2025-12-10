Tödliche Macheten-Attacke: Nachwuchs-Boxer (†20) opfert Leben für Schwester
San Luis Potosí (Mexiko) - Erschütternde Tragödie: Josué David Hernández (†20) ist bei dem Versuch getötet worden, seiner in Not geratenen Schwester zu helfen. Der mexikanische Nachwuchs-Boxer opferte sein eigenes Leben für ihres.
Nach Angaben lokaler Medien habe sich der junge Sportler gemeinsam mit seinen vier Schwestern in seinem Zuhause im heimischen San Luis Potosí aufgehalten, als plötzlich ein bewaffneter Mann mit einer Machete eingedrungen sei und eine der Schwestern angegriffen habe.
Der 20-Jährige habe daraufhin ohne zu zögern eingegriffen, um sie zu schützen, und sei dabei selbst attackiert worden.
Ein selbstloser Einsatz mit tragischem Ausgang, denn: Obwohl die zu Hilfe geeilten Rettungskräfte rasch am Tatort eingetroffen seien, hätten sie ihn bereits tot vorgefunden, während der Brutalo-Angreifer entkommen konnte.
Wie unter anderem der spanischsprachige Fernsehsender "TUDN" berichtet, sei der mutmaßliche Täter noch immer nicht gefasst worden. Zum Motiv und der Identität des geflohenen Angreifers gebe es demnach bisher keine Hinweise.
Box-Trainer trauert um getöteten Josué David Hernández
Hernández wurde als vielversprechendes Talent des mexikanischen Boxsports gefeiert. Mit gerade einmal 15 Jahren begann er zu trainieren, konnte in seiner noch jungen Karriere mehrere Turniere für sich entscheiden. Darüber hinaus bereitete sich Hernández auf sein Profidebüt vor, das für Anfang des kommenden Jahres geplant war.
Titán Rodríguez, Trainer des Verstorbenen, äußerte sein tiefes Bedauern über den Verlust seines Schützlings: "Mein Freund, mein Bruder, mein Partner im Ring. So viele Träume hatten wir noch, so viele Gespräche und Pläne, die wir gemeinsam schmieden wollten. Ein Teil meines Herzens geht mit dir", schrieb er in einem emotionalen Instagram-Post.
"Nur Gott allein weiß, warum so etwas geschieht. Dein Verlust trifft mich unendlich, und ich werde alles daransetzen, unsere gemeinsamen Ziele zu verwirklichen. Ich liebe dich, Josué David Hernández. Möge Gott dich in sein Reich aufnehmen. Es ist an der Zeit, im Himmel zu leuchten, mein König."
Titelfoto: Jair Cabrera Torres/dpa