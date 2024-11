Erster Eklat schon nach dem Wiegen! Hier scheuert Mike Tyson YouTuber Jake Paul eine

Auch Jake Paul ist gut in Form. © TIMOTHY A. CLARY / AFP

Der YouTuber, der in der Gunst der Fans seit Wochen dem Bad Boy des Boxens hinterherhinkt, erklärte sich den Angriff so: "Ich fühle es nicht mal. Er ist wütend", sagt er noch in einem normalen Ton.

Dann begann er aber heftig zu schreien, kündigte in Fäkalsprache an, dass er Tyson in der kommenden Nacht ausknocken würde. Die beiden treffen am Samstagmorgen, 5 Uhr deutscher Zeit, aufeinander.

Die Übertragung bei Netflix startet aber bereits um 2 Uhr, da zuvor drei andere Männer-Kämpfe über die Bühne gehen.

Kurz bevor die beiden Haupt-Protagonisten dann in den Ring steigen, lassen auch Katie Taylor (38) und Amanda Serrano (36) die Fäuste im AT&T Stadium fliegen.

Im Anschluss kommt es zum großen Showdown und man darf gespannt sein, ob der junge Mann der großen Worte als Sieger den Ring verlässt oder ob der schweigende Mike Tyson die schlagkräftigeren Argumente hat.