Mit neuer Freundin an seiner Seite: YouTube-Boxer Jake Paul tritt gegen UFC-Superstar an

Nicht der einzige Rückschlag für den 26-Jährigen: Auch seine Beziehung mit Julia Rose ging nach knapp drei Jahren in die Brüche. Doch was man von dem umstrittenen YouTuber auch halten mag - er brauchte nicht lange, um sich wieder aufzurappeln.

"Am 5. August begehen wir die Beerdigung von Nathaniel Diaz, indem wir ihn im Sarg zurück zu Dana schicken", kündigte Jake Paul in den sozialen Medien an. Mit UFC-Boss Dana White (53) zoffte sich der Boxer in der Vergangenheit schon öfter, warf ihm vor, seine Fighter zu schlecht zu bezahlen.

Diaz ist dabei nicht der erste MMA-Star mit dem Paul, genannt "The Problem Child", es zu tun bekommt. Neben dem bereits erwähnten Silva trat er auch schon mit Ben Askren (38) und zweimal mit Tyron Woodley (41) in den Ring. Seine beeindruckende Bilanz gegen die (Ex-) UFC-Fighter: Vier Kämpfe, vier Siege!

"In den letzten 18 Monaten haben Paul und Diaz vernichtende öffentliche Stöße über einen möglichen Kampf ausgetauscht, und jetzt wird die Welt endlich sehen, wie das Duo gegeneinander antritt, um die Rechnung zu begleichen", hieß es von Sport-Streaminganbieter DAZN in einer Mitteilung.