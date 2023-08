Vor den Augen seiner neuen Liebe! YouTube-Star Jake Paul vermöbelt UFC-Legende

Mit einer heftigen Linken streckte Paul Diaz zu Boden und genoss diesen Moment auch nach dem Fight, den er nach Punkten am Ende im American Airlines Center in Dallas gewann, sichtlich.

Für Paul war es bereits der siebte Sieg, einzig Tommy Fury war er bislang unterlegen. © Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dabei war Fury der einzige Gegner, der wirklich aus der Box-Szene stammt. Sonst sucht sich der YouTuber bislang Gegner aus anderen Kampfsportbereichen.

Paul ist kein Boxer im eigentlichen Sinne, sondern vor allem ein Star im Netz. Irgendwann kam er auf die Idee, in die Szene einzusteigen und seine Kämpfe als heftige Show zu inszenieren.

Am Samstag fuhr er beispielsweise mit einem Panzer vor dem Kampf in die American Airlines Arena ein, eine mehr als fragwürdige Aktion in Zeiten des Krieges in der Ukraine.

Das feierte sogar auch Leerdam, die in den Niederlanden ein absoluter Superstar ist. Sie kam zum Kampf in einem weißen Zweiteiler aus Rock und bauchfreiem Top.

Nach dem Sieg ihres Lieblings stürmte sie in die Katakomben, wo die beiden feierten und sich immer wieder innig knutschten. Man darf gespannt sein, ob der US-Amerikaner im Winter dann auch in den Eishallen dieser Welt zu sehen sein wird, wenn seine Jutta auf Medaillenjagd geht.