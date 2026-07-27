Trauer um ersten Olympiasieger der DDR: Box-Legende Behrendt ist tot

Berlin - Als erster DDR- Sportler sicherte er sich damals olympisches Gold. Nun ist Box-Ikone Wolfgang Behrendt (†90) tot.

Die Box-Legende Wolfgang Behrendt verstarb übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit 90. (Archivfoto) © IMAGO / Ulli Winkler

Nach Angaben mehrerer Medien sei der frühere Kämpfer im Bantamgewicht kurz nach seinem Geburtstag am 22. Juni im Alter von 90 Jahren verstorben. Der Boxsport verliert damit einen seiner prägenden Athleten der 50- und 60er.

Unvergessen bleibt dabei sein Triumph 1956 bei den Olympischen Sommerspielen im australischen Melbourne. Mit seinem Goldgewinn schrieb Behrendt Geschichte, bescherte der ehemaligen DDR ihren ersten Olympiasieg.

Den ersten internationalen Erfolg hatte er bereits ein Jahr zuvor gefeiert. Bei der Europameisterschaft im damaligen West-Berlin sicherte er sich Bronze.

Der frühere Champion schrieb somit ein Stück deutsche Boxgeschichte. Entsprechend groß ist die Trauer nach dessen Tod.