Amors Pfeil fällt nach 15 Jahren vom Board: Liebes-Aus bei Darts-Weltmeister
England - Bei der letzten WM hat er ihr noch seine Liebe erklärt, doch jetzt ist nach 15 Ehejahren alles aus! Darts-Star Rob Cross (35) und seine Frau Georgia haben sich getrennt.
Das gab der Weltmeister von 2018 am Mittwochabend auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Die Entscheidung sei "nach ein paar schwierigen und herausfordernden Jahren" gefallen, schrieb "Voltage".
Das Paar hat vier Kinder, um die es sich aber weiterhin gemeinsam kümmern will. Der Nachwuchs sei ihre Priorität, ihr Engagement dahingehend "so stark wie nie".
"Offensichtlich liegt eine schwierige Zeit hinter uns, während wir uns jetzt Gedanken über die Zukunft machen", erklärte der 35-Jährige. Dafür bat er um Privatsphäre.
Cross und seine Gattin lernten sich in einer Zoohandlung kennen, dort arbeitete Georgia damals nämlich. "Es hat sofort Klick gemacht und mir war schnell klar, wie fürsorglich und süß er war", sagte die Britin laut "The Sun" vor einiger Zeit in einem Interview.
Beim ersten Date brachte der gelernte Elektriker lediglich eine Tüte Chips mit, die sich beide teilten und währenddessen stundenlang miteinander redeten. 2008 kamen sie so zusammen, drei Jahre später traten sie schließlich vor den Traualtar.
Rob Cross richtete bei der WM noch emotionale Worte an seine Ehefrau Georgia
Die Darts-Obsession des Engländers habe Georgia schnell mitbekommen. Im Laufe der Jahre erlebte sie dann den rasanten Aufstieg von Cross in die Weltspitze.
2017 wurde "Voltage" zum Profi, keine zwölf Monate später hielt er bereits den WM-Pokal in den Händen.
Mittlerweile sucht er die Form dieser Zeit aber oftmals vergeblich. Während der letzten Weltmeisterschaft kündigte er noch an, vor allem für seine Familie wieder besser spielen zu wollen.
"Ich habe vier wunderbare Kinder und eine großartige Frau. Ich habe es gut getroffen, aber ich muss es besser machen - für sie. In letzter Zeit habe ich sie im Stich gelassen", so Cross nach seinem Erstrundensieg im Dezember 2025.
Titelfoto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa, Screenshot/Instagram/robcrossdarts