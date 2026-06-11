Amors Pfeil fällt nach 15 Jahren vom Board: Liebes-Aus bei Darts-Weltmeister

England - Bei der letzten WM hat er ihr noch seine Liebe erklärt, doch jetzt ist nach 15 Ehejahren alles aus! Darts-Star Rob Cross (35) und seine Frau Georgia haben sich getrennt.

Rob Cross (35) und seine Ehefrau Georgia sind kein Paar mehr. © Screenshot/Instagram/robcrossdarts

Das gab der Weltmeister von 2018 am Mittwochabend auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Die Entscheidung sei "nach ein paar schwierigen und herausfordernden Jahren" gefallen, schrieb "Voltage".

Das Paar hat vier Kinder, um die es sich aber weiterhin gemeinsam kümmern will. Der Nachwuchs sei ihre Priorität, ihr Engagement dahingehend "so stark wie nie".

"Offensichtlich liegt eine schwierige Zeit hinter uns, während wir uns jetzt Gedanken über die Zukunft machen", erklärte der 35-Jährige. Dafür bat er um Privatsphäre.

Cross und seine Gattin lernten sich in einer Zoohandlung kennen, dort arbeitete Georgia damals nämlich. "Es hat sofort Klick gemacht und mir war schnell klar, wie fürsorglich und süß er war", sagte die Britin laut "The Sun" vor einiger Zeit in einem Interview.

Beim ersten Date brachte der gelernte Elektriker lediglich eine Tüte Chips mit, die sich beide teilten und währenddessen stundenlang miteinander redeten. 2008 kamen sie so zusammen, drei Jahre später traten sie schließlich vor den Traualtar.