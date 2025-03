Darts-Legende ist pleite - und bangt um seine drei Hunde

Mervyn King (58) hat mit großen Geldproblemen zu kämpfen. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Am vergangenen Dienstag wurde "The King" vor dem High Court of Justice in London für insolvent erklärt, wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet.

Demnach hat der WM-Halbfinalist von 2009 jahrelang keine Steuern gezahlt und schuldet dem Staat nun umgerechnet rund 600.000 Euro.

Als der Schuldenberg immer größer wurde, habe der 58-Jährige seinen "Kopf in den Sand gesteckt", wie er dem Blatt verriet.

"Man denkt, dass der Erfolg ewig hält, aber das ist nicht der Fall", erklärte der Darts-Star seine Situation. "Ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. In den letzten vier oder fünf Jahren habe ich aus Sorge kaum geschlafen."

Er und seine Frau Tracey könnten ihr Haus verlieren, was dem siebenfachen Major-Finalisten aber nicht das größte Kopfzerbrechen bereite. Allerdings sei nicht sicher, ob sie ihre drei Hunde in eine neue Bleibe mitnehmen könnten.

"Die Hunde bereiten mir Sorgen. Wenn sie uns das Haus wegnehmen, müssen wir uns etwas Neues suchen", so King. Mit seiner Gattin kümmert er sich um einen Pyrenäenberghund, einen Pyrenäen-Neufundländer-Mischling und einen Golden Retriever.