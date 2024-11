Darts-Riese erlebt Achterbahn-Horror: "Dachte, mein Kopf fliegt weg"

Niederlande - Bei Jimmy van Schie (31) läuft es - seiner Körpergröße entsprechend - riesig. Seit gut einer Woche führt der 2,07-Meter-Hüne die Rangliste der World Darts Federation (WDF) an, außerdem hofft er noch auf die Quali für die PDC-WM. Doch vor seinem steilen Auftsieg musste der Niederländer offenbar erst dem Tod von der Schippe springen.

Mittlerweile habe er dem Vergnügen in luftigen Höhen ohnehin abgeschworen, allerdings nicht ganz freiwillig.

"Damals fuhr ich auf einer neuen Achterbahn, wo man in eine Art Loch abtaucht, in eine Höhle", beschrieb der Pfeilwerfer das Fahrgeschäft. "Da habe ich wirklich gedacht, mein Kopf fliegt weg."

Jimmy van Schie (31, r.) überragt den Großteil seiner Gegner um einige Zentimeter. © Screenshot/Instagram/fcdarts

An den Schildern, die eigentlich als Richtmaß für Kinder dienen sollen, ist für den Lulatsch meist Sense: "Wenn ich mich da hinstelle, steht da, dass man maximal zwei Meter groß sein darf. Dann darf ich nicht rein."

Immerhin bleibt ihm so mehr Zeit, seine Fertigkeiten an der Scheibe zu perfektionieren. Dieses Jahr bugsierte ihn das harte Training zu sieben Siegen bei WDF-Turnieren und an die Spitze des Amateur-Verbandes.

Am Samstag möchte er sich im nordrhein-westfälischen Kalkar nun noch für die PDC-Weltmeisterschaft in London qualifizieren. Gelingt ihm das nicht, feiert er aber wenigstens sein Debüt bei der WDF-WM.