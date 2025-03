Vier Spiele manipuliert: Darts-Schwindler kassiert Monster-Sperre

Prakash Jiwa (54) darf vorerst nicht mehr an offiziellen Darts-Wettkämpfen teilnehmen. © IMAGO / Action Plus

Der in Großbritannien geborene Inder wurde für seine Vergehen von der Darts Regulation Authority für insgesamt satte acht Jahre gesperrt, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Der 54-Jährige war bereits Ende 2023 im Zuge der Ermittlungen vorläufig suspendiert worden und darf somit erst wieder ab dem 6. November 2031 an Wettkämpfen teilnehmen. Seine Karriere auf höchster Ebene dürfte sich allerdings erledigt haben.

Immerhin wurde Jiwa vom Vorwurf der Behinderung der Ermittlungen freigesprochen, allerdings muss er im Zuge der Verurteilung wegen Spielmanipulation umgerechnet noch rund 21.000 Euro Strafe zahlen.

"The Apache" sicherte sich über die Jahre dreimal die Tour-Card der PDC und nahm außerdem an der Weltmeisterschaft 2023 teil, wo er aber bereits in der ersten Runde am Letten Madars Razma (36) scheiterte.

Auf der Pro Tour trat der Pfeilwerfer zudem gegen Superstars wie Michael van Gerwen (35), Raymond van Barneveld (57) und Gary Anderson (54) an. Den Schotten konnte er in drei Duellen sogar zweimal bezwingen.